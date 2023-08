Sexy blondýnka (31) podlehla v Ordinaci kouzlu Čenského (61). Líbání není moje oblíbená disciplína, přiznala

Schyluje se v Ordinaci k nevěře? TV Nova

Lapková se v Ordinaci sotva stačila zabydlet a už na ni čekala zajímavá dějová linka. Sblížila se totiž s chirurgem Davidem Suchým, kterého hraje výrazně starší Jan Čenský (62). V nejnovějším díle dokonce došlo na polibek.

„David Suchý se nezdá. Diváci si asi mysleli, že jsou jeho hříchy minulosti zažehnány. Mýlili se,” hlásil nedávno Čenský. Polibek totiž neiniciovala svobodná a nezadaná Valerie, nýbrž ženatý David.

„Já už jsem polibků před kamerou absolvovala docela dost, a i když to není moje oblíbená disciplína, zvládli jsme to tentokrát na place se vší úctou a grácií. Režisér Jiří Andrle měl všechno skvěle připravené a přesně věděl, co chce. Díky tomu jsem se cítila přirozeně a prostě jsem točila další seriálovou scénu, ne něco speciálního,” prozradila herečka Veronika Lapková, kterou diváci znají také ze seriálu O mě se neboj. ■