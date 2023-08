Natálie Grossová pod palbou kritiky: Táta se obrací v hrobě, píšou jí po vydání nového songu

Natálie Grossová Video: Natálie Grossová

„Sedla jsem si ke komentářům pod mými reels videi a to, kolik zloby je v lidech a kolik zloby je v České republice, je smutný,“ svěřila se Natálka, kterou sledující opravdu nešetřili. „Přidala jsem písničku Wonderland, udělala jsem z toho reel, natočila jsem to v Amsterdamu. A první věc, kterou lidi brutálně hejtujou, je, že jsou za mnou pride vlajky. Nechápu, že se to v dnešní době rozebírá nebo řeší, opravdu by mě to nenapadlo,“ svěřila se mladá zpěvačka.

Negativních komentářů bylo pod videem k nové písní opravdu mnoho. „Má někdo na půjčení benzín a zapalovač na ty vlajky?“ stálo v jedné ze zpráv. „Proč sis stoupla k těm vlajkám?“ napsal další ze sledujících. „Promiň, ale kdyby existovaly nominace na nejhorší zpěvačku, tak ji pravděpodobně vyhraješ,“ nešetřili Natálku.

Někteří se přitom pustili i do jejího zesnulého otce, Stanislava Grosse. „Fotr se obrací v hrobě,“ napsal jeden ze sledujících pod video. „Vrať peníze za tatínka,“ stálo v dalším z mnoha komentářů, které se zpěvačky dotkly.

„Další věc, ke které bych se chtěla vyjádřit, jsou komentáře ohledně mého táty. Ano, můj táta byl premiér, holt jsem se narodila do takové rodiny, do které jsem se narodila, to nezměním. A neznamená to, že se stydím za svého tátu, jsem na něj pyšná, i když tady není. A myslím, že je to nejlepší táta, kterého jsem mohla dostat,“ řekla Natálka, kterou zprávy rozhodily. „Lidi, co mají zapotřebí psát komentáře ve stylu, že by se otec obracel v hrobě, fakt nechutný věci, když je několik let po smrti, to mi přijde opravdu smutný,“ odpověděla zpěvačka.

Těm, kterým se novým songem trefila do chuti a píseň okomentovali kladně, a není jich málo, poděkovala.

Pomineme-li smršť negativních zpráv k nové písni, Natálka aktuálně prožívá šťastné období. Na hudbě, kterou tvoří česko-anglicky, pracuje se svým přítelem, kterého si nemůže vynachválit. „Můj přítel mi dělá hudbu, aranže a podklady. Je skvělý a strašně šikovný. Je fajn, že se vzájemně doplňujeme, že já zpívám a on mi dělá hudbu,“ svěřila se Super.cz zpěvačka. ■