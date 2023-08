Kamarádky zdravila „Čau, krávo!“ Eva Olmerová (✝59) zpívala, žila i pila naplno: Alkohol ji zabil

Eva Olmerová se nepovažovala za čistě jazzovou zpěvačku. Foto: ČTK / Dezort Jovan

Bylo to začátkem 80. let a tehdejší pražská smetánka se sešla na jednom z vrcholů společenské sezóny, na plese Balonklubu. Hvězdou večera měla být podle pozvánek zpěvačka Eva Pilarová. Šuškalo se ale, že společně s ní vystoupí další Eva, Olmerová.

Tu si ovšem pořadatelé avizovat netroufli. Její sklony k alkoholu byly veřejným tajemstvím, pověst nespolehlivé osoby ji provázela na každém kroku. Opatrnost pořadatelů se ukázala jako opodstatněná. Nedorazila. Sál v Savarinu tak přišel o velkou jazzovou parádu.

Olmerová se sama za čistě jazzovou zpěvačku nepovažovala. „Nejsem žádná jazzová zpěvačka. Jsem prostě zpěvačka. A zpívám, co mě baví,“ říkala své dvorní textařce Aidě Brumovské (83).

Když ovšem v roce 1969 přijela do Prahy legendární Ella Fitzgerald (✝79) a uslyšela ji, nabídla Evě, aby s ní pokračovala v koncertním turné. Jenže soudruzi z agentury Pragokoncert to zatrhli.

Zákaz pro neřízenou střelu

Olmerová ostatně měla jednu dobu zakázáno vystupovat i v Praze. Není divu, že zpěvačka, která vždycky připomínala neřízenou střelu a hodně pila, začala pít ještě víc, jen aby zapomněla. Bez alkoholu nebyla schopna odzpívat celý koncert a stálé angažmá jí pak nechtěl nikdo nabídnout.

V nahrávacích studiích to bývalo podobné. Její druhá deska Eva Olmerová & The Traditional Jazz Studio se natáčela v angličtině pro exportní značku Artia. Hudební kritik Leo Jehne (✝68) popsal, jak natáčení probíhalo. „Nejdříve si poslala někoho z personálu pro láhev červeného a asi půl láhve vypila, než byla správně nažhavena. Pak začala točit, v podstatě samé perly, ale tu bylo třeba opravit intonaci, jindy zase angličtinu, jak už to při nahrávání bývá. Na to neměla trpělivost, a tak posílala ‚někam‘ tu hudebního režiséra, tu angličtinářku.“

Její světlé okamžiky, v nichž byla schopna natáčet se podle Jehneho stále zkracovaly, takže na pořízení desky bylo potřeba čím dál víc nahrávacích frekvencí. „Ale nejobtížnější bylo zpěvačce říct, že se už nahrávat nebude, a potom ji dopravit domů. Obyčejně se té role ujal kapelník Pavel Smetáček (✝82), ale co ten novodobý gentleman musel vyslechnout, ví asi jen on sám. Nadávka ‚suchoprd‘ byla určitě tou nejmírnější,“ vzpomínal Jehne.

Pro jadrný výraz ostatně nešla Olmerová nikdy daleko. Celý život se pohybovala mezi Letnou a Dejvicemi. Když potkala v tramvaji na cestě mezi oběma čtvrtěmi kamarádku, bývalou spolužačku, snažily se některé solidní dámy stát neviditelnými, nebo vystoupit u Sparty. Stejně se ale vzápětí ozvalo na celý vůz Evino chraplavé, ale srdečné „Čau, krávo!“.

Na srazech absolventek letenské „měšťanky“ U Studánky ale tytéž dámy vzpomínaly, jak se její hlas v pubertě měnil do své pozdější podoby a jak sugestivní byl už tehdy její zpěv. Olmerová ale těmihle „babinci“ pohrdala. Jinou podobu ovšem abiturientské večírky mít nemohly. V časech povinné školní docházky předválečných ročníků byly ještě chlapecké a dívčí třídy striktně oddělené.

Za mřížemi strávila celkem dva roky

Zpěvačka se narodila 21. ledna 1934 v Praze a vyrůstala v zámožné rodině. Dobře se učila a od šesti let chodila na klavír. Hrála tak dobře, že už jako devítiletá vystoupila na společném koncertu mladých klavírních talentů. Idylka skončila, když jí bylo 14 let – rodiče se rozvedli, od té doby bydlela s otcem a jeho novou partnerkou.

Neklapalo to. Většinu času pak trávila se svými kamarády. Na otcově chatě v Třebsíně u Štěchovic se setkala s trampingem a trampským hraním na kytaru. Začala obrážet pražské podniky, kde se hrál jazz, a zkoušela štěstí jako zpěvačka. Poprvé veřejně vystoupila v 16 letech na odpoledních čajích v kavárně Jednota s kapelou Arnošta Kavky (✝77). Cigarety a alkohol do toho prostředí prostě patřily.

Od svých sedmnácti měla problémy s policií (tehdy SNB), jednak kvůli svému dědečkovi, který byl spolupracovníkem předsedy exilové vlády ve Velké Británii Edvarda Beneše, a částečně i kvůli svému strýci, který sloužil u britského Královského letectva. Za mříže se dostala poprvé ve svých čtyřiadvaceti za facku, kterou uštědřila příslušníkovi SNB, podruhé za autonehodu. Celkem ve vězení strávila více než dva roky.

V osmnácti se poprvé vdala, částečně i natruc otci. Manželství, kdy každý bydlel dál u svých rodičů, ale dlouho vydrželo. Před oltářem pak stanula ještě dvakrát, další její vztahy, často bouřlivé, se úředního posvěcení ani nedočkaly. Mezi její partnery se zařadil i countryový zpěvák Michal Tučný (✝48), který byl o 13 let mladší a právě díky ní se dostal do světa šoubyznysu.

Prý se do ní opravdu zamiloval, ale ona ho na sebe nechávala dlouhé hodiny čekat, nebo mu v hospodě nechala k proplacení účet za sebe a kamarády z mokré čtvrti se vzkazem „Miluji tě“.

Eva Olmerová zemřela před 30 roky, 10. srpna 1993, v pouhých 59 letech. Za příčinu smrti označili lékaři cirhózu jater. ■