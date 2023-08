Slavný krasavec (25) sundal tričko a po rozchodu s kolegyní opět tráví čas s o 26 let starší chiropraktičkou

Shawn Mendes se svou chiropraktičkou v Los Angeles Profimedia.cz

Kanadský zpěvák Shawn Mendes, který v úterý oslavil pětadvacetiny, byl den po svých narozeninách opět spatřen ve společnosti své chiropraktičky Jocelyne Mirandy. Právě s o šestadvacet let starší doktorkou je spojován už od loňského roku. Zdá se, že po nedávném rozchodu s Camilou Cabello (26) je to opět Jocelyne, kdo mu poskytl otevřenou náruč.

Dvojici fotografové zvěčnili v ulicích Los Angeles, když se spolu vydali na výšlap po nedalekých kopcích. Oba na sobě měli pohorky, a tak bylo jasné, že o pouhou procházku po okolí nepůjde. Pár naopak vyrazil na výlet do kaňonu Eaton Canyon v Pasadeně, kde spolu strávili odpoledne.

Přestože se dodnes neví, zda dvojici pojí něco víc než jen přátelství, času spolu tráví poměrně dost. Letos v dubnu vše nasvědčovalo tomu, že Shawn opět propadne kouzlu své kolegyně Camilly Cabello, s níž se líbal na festivalu Coachella. V minulosti tvořili pár dva roky.

Tentokrát ovšem jejich románek vydržel pouhých šest týdnů, než se podruhé rozešli. Podle zdroje z jejich okolí si dvojice definitivně uvědomila, že spolu být nemůže. Ovšem kdo ví, zda někdy tihle dva nevstoupí do stejné řeky i do třetice, jelikož chemie, kterou předvedli ve společném hitu Señorita, by se mezi nimi dala krájet... ■