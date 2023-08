Zlatý důl Martina Dejdara? Herec promluvil o spolupráci s Vémolou a nově hokejistou Davidem Pastrňákem

Martin Dejdar se nevěnuje pouze herectví. Navázal spolupráci s další hvězdou. Super.cz

Martin Dejdar (58) je jedním z nejoblíbenějších českých herců a moderátorů. Není to ale jediná činnost, které se věnuje. Herec je mimo jiné známý pro svůj vytříbený vkus, co se týče módy a doplňků.

V tomto světě se už před nějakou dobou více angažoval, když vznikl jeho parfém. Spolupráci se po nějakém čase rozhodl navázat s bijcem MMA Karlosem Vémolou (38) a teď podniká i s českou hokejovou hvězdou Davidem Pastrňákem.

„Trvalo to dva roky, od června 2021, kdy jsme se potkali v Karlových Varech. Povídali jsme si a vznikl nápad udělat Davidovi parfém, protože jsem už tehdy měl jeden pro sebe a druhý pro Karlose Vémolu a slovo dalo slovo. David je člověk, který má rád módu, rád se dobře a neobvykle obléká, což mě nesmírně baví, taky to mám rád. Jsem rád, že se to povedlo,“ svěřil se Martin Dejdar pro Super.cz s tím, že v těchto spolupracích s úspěšnými sportovci ale žádný zlatý důl nenašel.

„Zlatý důl rozhodně ne. Ale hledáme ženu, dámu z českých známých osobností, která bude mít svůj vlastní parfém,“ prozradil Martin Dejdar další plány. Nabitý pracovní diář má, i co se týče herectví.

„Začali jsme točit desátou řadu Specialistů, takže jsme opět vyrazili hledat pachatele vražd, které vyšetřujeme. Do toho děláme kulturní festival, což je velice zábavné. Pomalu se chystá divadelní sezóna, takže pro nás už léto končí,“ dodal. ■