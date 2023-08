Dominika Myslivcová začala v 9. měsíci těhotenství balit do porodnice: Syna porodí císařským řezem

Krásná blondýnka může porodit každým dnem. Michaela Feuereislová

Krásná Dominika Myslivcová (28) bude mít svůj poklad možná už každým dnem na světě. A tak se rozhodla, že je na čase, aby se začala balit do porodnice.

„Já konečně začala balit do porodnice. Ano, až teď. Já jsem odjakživa takový flegmatik a hodně věcí nechávám na poslední chvíli. Ale dneska jsem si řekla, že už bych opravdu měla, protože mě už docela dost tlačí čas, takže jsem se do toho opřela,“ svěřila se Dominika na sociálních sítích s úsměvem. Zároveň přiznala, že ji překvapilo, kolik toho do porodnice potřebuje.

„Vždycky jsem si to představovala jako Hurvínek válku. Že přijdete, jenom to odrodíte, všechny věci dostanete a skoro nic s sebou nebudete potřebovat, ale opak je pravdou, takže jsem trošičku prozřela a zjistila jsem, že potřebuju sto padesát věcí,“ řekla svým fanouškům i s informací, že bude rodit císařským řezem, při kterém trvá zotavení těla delší dobu.

Přestože je Dominika již v devátém měsíci těhotenství, je stále v jednom kole. „A to jsem si myslela, že v devátém měsíci budu jenom a jenom odpočívat. No, tak to zase nevyšlo. Jedu na schůzku,“ sdělila Dominika. „Už jsem více unavená, občas polehávám a nechce se mi nikde běhat,“ svěřila se přitom nedávno pro Super.cz.