Adéla Gondíková si užívá cestování po USA: „Jsou tady všude takový červený pi*ďouři!“

Adéla Gondíková Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Adéla Gondíková (49) a Jiří Langmajer (57) nedávno oslavili čtvrté výročí svatby. Zamilovaní manželé milují cestování do dalekých krajin. Nedávno byli v Maroku a v zimě například na Zanzibaru. Naplánovaná odpočinková dovolená se ale změnila ve velmi akční dny.

„Byli jsme v leže jen asi tři dny, chtěli jsme Zanzibar poznat, tu nějaký výlet do hlavního města, tu nějaký čtyřkolky a potom tam byla možnost navštívit safari. Tak jsme to nakonec probendili,“ svěřila se Super.cz po návratu do Čech.

Nyní manželé cestují po USA a zemi za velkou louží pojali také velmi akčně. Herečku nejvíce dostal Bryce Canyon ve státě Utah. Jeho skalnaté útvary totiž Adéle připomínají pánská přirození. „Jsou tady takový červený pinďouři,“ popsala vtipně místo, které s manželem navštívila. „Aha, tak to jsem moc rád, že budu moct použít to video,“ zaglosloval zpátky slavný herec.

Adéla s Jiřím samozřejmě nezapomněli navštívit ani symbol americké kinematografie, tedy Hollywood a celé LA. „Prý v Hollywoodu stávkují scenáristi i herci, tak jsme je chtěli podpořit,“ doplnila Adéla Gondíková, kterou od září uvidíte v nových dílech seriálu Ulice. ■