Návrat k Jenny z Forresta Gumpa se u Seana Penna nekonal: Tohle je jeho nová láska z Ukrajiny

Sean Penn se svou novou partnerkou vyrazil do restaurace v Santa Monice. Profimedia.cz

Letos v lednu se zdálo, že by to herec Sean Penn (62) mohl dát znovu dohromady se svou bývalou manželkou Robin Wright (57), s níž byl spatřen na letišti v Los Angeles. Dvojice spolu strávila dvacet let a zároveň spolu mají dvě děti. Jenže velký návrat se nekoná. Oscarový herec se totiž zakoukal do ukrajinské herečky Olgy Korotyayevy, s níž už se i několik týdnů ukazuje ve společnosti.