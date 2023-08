Eva Burešová překvapivě promluvila o Přemku Forejtovi! Co se stalo v New Yorku? A první slova o svatbě

Největší vyznání lásky Evy Burešové jejímu partnerovi Přemkovi Forejtovi! První slova o svatbě Super.cz

"Láska, kterou mám k Přemkovi, obdiv k vztahu, který máme, to je to, co se tam prohloubilo. Je to nejkrásnější vztah, který jsem zažila. Poprvé zažívám, že někoho zajímá, jak se cítím, že mě má opravdu rád. Všechno se prohloubilo. Jsem strašně zamilovaná," řekla Super.cz Burešová.

"Byla to první návštěva New Yorku a věřím, že nebyla poslední. Hlavně jsme po dlouhé době byli s Přemkem sami, bez dětí, v zahraničí. Byli jsme jako dvě mladý duše, které neměly závazky. I když jsme samozřejmě pořád koukali na fotky dětí, volali jsme jim, kupovali jsme jim dárky. Bylo to neskutečný. Poznávali jsme věci a zároveň jsme prohloubili spojení," usmívá se Burešová.

K zásnubám páru zatím nedošlo. Eva by si ale veselku přála. "Zásnuby nebyly. Nebudu říkat, že to není třeba, protože by to pak mohl slyšet a třeba by mě nikdy nepožádal o ruku. To by byl nesmysl. Já se chci vdávat," dodala s úsměvem hvězda seriálu ZOO na party televize Prima. ■