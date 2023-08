Vnadná Aneta Krejčíková odhodila svršky: Hvězda Ulice se zvěčnila jen v kalhotkách a rozohnila fanoušky

Aneta Krejčíková Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv A. Krejčíkové

S odhalováním neměla Aneta Krejčíková (32) nikdy problém. A to jak před televizní nebo filmovou kamerou, tak ani na sociálních sítích. Čas od času tak hvězda seriálu Ulice pošle do světa snímek, který by si ostatní nechali jen v mobilu, vnadná blondýnka se ale provokace nebojí.