Pyšný otec Martin Dejdar se pochlubil dcerou: Trávíme spolu každou minutu, dlouho se neuvidíme, svěřil se

Martin Dejdar neskrývá hrdost. Jeho dcera vycestuje za velkou životní příležitostí. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Právě s osmnáctiletou dcerou se rodina aktuálně snaží trávit co nejvíce času. Už za pár dní totiž odlétá do Ameriky, kde bude nějakou dobu žít.

„S dcerou teď trávíme každou minutu, protože mi za tři dny odletí studovat za velkou louži, takže se dlouho neuvidíme,“ svěřil se Martin Dejdar pro Super.cz i s viditelnou hrdostí. Jeho dcera se totiž rozhodla pro náročné studium na americké univerzitě. Ač má půvabná černovláska herecký talent v krvi, nakonec se vydala zcela jiným směrem.

„Letí studovat psychologii na univerzitu do Ameriky, tak to s tím (herectvím) možná trošku souvisí. Že se doma inspirovala, že bychom možná za pár let potřebovali nějakou pomoc,“ odpověděl herec s úsměvem. ■