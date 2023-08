Partnerka Muradova vyděsila fanoušky podlitinami v obličeji a zlámanými nehty: Vypadá to hůř, než to je, říká Sabina

Sabina Karásková z Love Islandu se postarala o pořádný rozruch. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv S. Karáskové

„Chtěla bych vám strašně moc poděkovat, protože mi chodí hromada zpráv, co se stalo, a jestli je všechno v pořádku. Já jsem to vůbec nečekala, že to bude až takový boom, protože se ve finále vůbec nic nestalo. Byla jsem ve fitku, blbě jsem se praštila, blbě jsem spadla, ale dnes jsem tam byla znovu a už jsem dávala větší pozor. Takže i vy na sebe buďte opatrní,“ vysvětlila brunetka s tím, že to vypadá hůř, než to je.

„Opravdu se nestalo vůbec nic, vypadá to hůř, než to je. Děkuji za všechny zprávy. Snad se nebudete zlobit, když se neprokoušu k té vaší, odpovídám tak jako hromadně, protože to opravdu nic není a nechci tomu dávat vůbec žádnou pozornost, protože se nic nestalo,“ dodala jasně.

Do Uzbekistánu, kam se chystá na osobní seznámení s tchyní, tak přijede s pořádným monoklem.

"Nervózní jsem hlavně kvůli jazykové bariéře, snažím se kvůli tomu trošku učit rusky. Toho se bojím nejvíc, ale Mach nás propojí, bude překladatel. Rusky umím samé nadávky. Umím ještě pozdravit, tam asi končíme. Tak to udělám,“ prozradila nedávno s úsměvem pro Super.cz. ■