Na desáté výročí se Honza Bendig plácnul přes kapsu: S přítelem vyrazil do Dallasu a přespí u „Džejára“ v posteli

Jan Bendig Foto: Se souhlasem J. Bendiga

Už deset let je zpěvák Jan Bendig (29) šťastný po boku svého partnera a manažera Lukáše Rejmona. Kulaté výročí vztahu se pár rozhodl letos oslavit ve velkém. Zabalili kufry a odletěli slavit do Ameriky.

Cílem jejich cesty se nestal New York, který patří mezi oblíbené turistické destinace za velkou louží, ale Texas. Výročí vztahu se pár rozhodl slavit v Dallasu, na místě, kde se točil jeden z nejslavnějších seriálů vůbec.

„8. 8. 2013 - 8. 8. 2023. 10 let plných neskutečných dobrodružství s Lukášem. Nekončíme, to místo za námi, kdo pozná, tak tam na nás čeká dobrodružství další, tak vzhůru do toho,“ pochlubil se Honza Bendig v kovbojském klobouku.

S partnerem si užívá slavný Southfork Ranch, kde se natáčel oblíbený seriál Dallas. Na místě je dnes muzeum, milovníci seriálu si mohou vyzkoušet život jako Ewingovi, prohlídku sídla nebo na slavném ranči také přespat. „J.R., jdu do baráku! Furt nemůžu uvěřit, že tu budu několik dní bydlet,“ svěřil se Honza Bendig, který si s partnerem k výročí daroval strávit noc v jednom z nejslavnějších sídel světa.

Romantický pobyt pro dva zahrnuje přístup do celého sídla a bazénu, kde se koupala Sue Ellen, přenocování v usedlosti či nakouknutí do sprchy, ve které se Bobby postaral o jeden z největších seriálových zvratů. Zážitek s večeří, nočním občerstvením a snídaní u bazénu vyjde na necelé dva tisíce dolarů, v přepočtu na zhruba 44 tisíc korun bez daně. Zpěvák se tak na oslavu deseti let vztahu pořádně plácne přes kapsu. Na to, že strávil noc jako naftařský magnát J. R. Ewing, ale jen tak nezapomene. ■