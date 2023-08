Drsná dřina ve StarDance: Dlouhá, ale skladná Chýlková, tančící cukrář i sebevědomý Adamczyk

StarDance už na podzim vtrhne na televizní obrazovky. Foto: Česká televize/Mikuláš Křepelka, Super.cz

„Do prvního přenosu se chci ideálně naučit takových pět, šest tanců. Myslím si, že problematické by mohlo být, kdyby mě Lenka chtěla zvedat nad hlavu, jinde problém nevidím,“ neztrácí optimismus Marek, jemuž se zalíbilo paso doble.

„V jeho základu je příběh. Pro mě to je tanec o tom, jak se tanečnice snaží zkrotit tanečníka a on se jen tak nenechá. To se mi na tom líbilo. Uvidíme, jestli realita bude taková, jak si ji představuji,“ dodal herec, jenž prý chce ve StarDance vydržet až do konce. Sebevědomí mu tedy neschází.

Paso doble si oblíbil i kajakář Vavřinec Hradilek (36) a Kateřina Bartuněk Hrstková. „Jestli si mám vybrat mezi choreografií stavěnou na ladnosti nebo na temperamentu, volím temperament. Líbí se mi freestyle nebo scénický tanec. Jsem otevřený i akrobatickým prvkům. Doufám, že mě nějaké, aspoň ty lehčí, Kateřina naučí,“ přeje si bývalý olympionik.

Nejvyšším párem ve StarDance budou herečka Ivana Chýlková (59) a Jan Tománek. „Zvedačky, přeskoky, záklony… Zkusila bych všechno, musím ale brát ohledy na Honzu i na sebe. Nemám metr padesát, aby se mnou točil, jak potřebuje. Moc by se mi to ale líbilo. Chtěla jsem kdysi chodit na gymnastiku, ale nevzali mě s tím, že budu dlouhá. Jsem v hodně věcech diskvalifikovaná, byť si myslím, že jsem skladná. Když má někdo metr osmdesát tři, tak se s ním akrobatické prvky v choreografiích praktikují hůř. S někým, kdo je menší, to jde asi lépe. Ale třeba překvapíme, hodíme tam pár salt a bude,“ smála se oblíbená herečka.

Na StarDance už pilně trénuje i cukrář Josef Maršálek (41). „Vizuálně spíš preferuji latinu, ale proveditelnější pro mě budou asi standardní tance. Rozhodně by se do našich choreografií nemělo dostat nic, co by Adrianě nebo mně ublížilo. Člověk má znát své hranice. Určitě je ale dobré se jich dotknout. Myslím, že to byl Edmund Hillary, který na otázku, proč lezl na nejvyšší horu světa, když mohl umrznout, odpověděl: „Lezl jsem tam proto, abych mohl žít.“ To není můj případ. Netancuji proto, abych mohl žít. Mám kolem sebe úžasné lidi a miluji svou práci. Ve StarDance chci objevovat svoje limity,“ prozradil.

Nejmladší účastnicí StarDance bude v tomto ročníku herečka Darija Pavlovičová (21). Ta má z některých tanečních prvků strach. „Přiznávám, že hlubokých záklonů se docela bojím, protože nevím, jestli to moje záda zvládnou. Ale přeskoky a zvedačky, to zní dobře. V choreografiích nepreferuji jen ladnost nebo jen temperament. Podle mého by měl dobrý tanec mít z obojího něco,“ míní. Tančit bude s Dominikem Vodičkou, který ji plně podporuje.

„Krize ve StarDance přicházejí v několika vlnách, znám to z předchozích ročníků. Ta největší přichází zhruba čtrnáct dní před prvním přímým přenosem. To už s partnerkou necelé tři měsíce trénujeme, a ona i tak začne mít pocit, že nic neumí, a že to bude průšvih. Na mně jako tanečníkovi je, abych jí byl oporou a psychicky ji podpořil,“ uzavřel. ■