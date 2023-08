Ikonická moderátorka Holly Willoughby je ‚britskou Luckou Borhyovou‘. V Portugalsku předvedla i podobně sexy křivky

Holly Willoughby má za sebou nejspíš nejnáročnější sezonu na televizních obrazovkách. Profimedia.cz

Stejně jako u nás je stálicí televizních obrazovek Lucie Borhyová, ve Velké Británii je podobně oblíbenou moderátorkou Holly Willoughby. Dvaačtyřicetiletá blondýnka sice není zprávařka, ale lidé s ní vstávají v populárním pořadu This Morning stanice ITV již bezmála patnáct let. Ještě o tři roky déle moderuje také pořad Dancing on Ice a řadu dalších na tomto kanálu. Aktuálně se sympatická plavovláska nachází v Portugalsku. Potkat byste ji mohli v regionu Algarve, kde si o víkendu užívala pohodové odpoledne na pláži.