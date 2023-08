Na posledním rozloučení s Janou Šulcovou chyběl. Oldřich Vízner dal sbohem v okruhu nejbližších

Oldřich Vízner Herminapress

Osudový muž jejího života a otec jejích dvou dcer Terezy a Rozálie Oldřich Vízner (76) ale chyběl. Rozvod s filmovým Saturninem po dvaceti letech manželství (v roce 1989) Šulcová těžce nesla, ale v posledních letech spolu opět vycházeli.

Vízner ale nechyběl na karu, kam rodina podle Blesku hned po pohřbu pozvala jen nejbližší okruh přátel. Mezi nimi byl i moderátor Aleš Cibulka, jenž byl žákem Oldřicha Víznera.

„Jsem šťastný za včerejší setkání se svým profesorem, jen to mohlo být při jiné příležitosti. Na herecké a moderátorské škole byl celé tři roky mým třídním. Moc rádi jsme se zase viděli. Já mu říkám "pane profesore", on mně "žáku Cibulko". Překvapilo mě, jaké podrobnosti si z té doby před téměř 25 lety pamatuje. Nic neztratil ze svého smyslu pro humor, vždycky to bude můj neodolatelný Saturnin,“ nechal se den po pohřbu slyšet Cibulka, který na posledním rozloučení s Janou Šulcovou pronesl smuteční řeč. ■