První setkání Smetany a Urbana kvůli roli milenců: Ukázalo se, že nemá dyslexii ani jinou poruchu, směje se Emma

„Neznali jsme se, Robert mi napsal asi měsíc, než jsme se měli sejít na place. Napsal takový nejzdvořilejší a gramaticky nejsprávnější typ zprávy, aby se představil, že spolu budeme hrát. Uvedl se extrémně elegantním způsobem, čímž podpořil můj předešlý pocit, že to bude asi fajn. Věděla jsem, že je to sympatický, hezky vypadající a milý herec a člověk, co má hudební sluch. Pak se ukázalo, že nemá dyslexii, dysgrafii ani jinou poruchu. Nebo za něj někdo tu zprávu napsal, možná má někoho, kdo za něj textuje spoluherečkám, to nevím, ale dobře píše,“ svěřila se Emma s úsměvem pro Super.cz.

„Potkali jsme se dřív, než jsme spolu začali točit, což nám prospělo v tom smyslu, že já na rozdíl od všech, co v tom seriálu hrají, nemám vystudované herectví. Byl tam potenciál, abych byla mírně nervózní a nejistá v tom, co tam kdy, s kým a jak předvedu. Robert umí člověku poskytnout velký pocit bezpečí, takže je to za odměnu,“ vysvětlila.

„Pak mě viděla a z levelu sto to bylo na nule, co se dá dělat,“ navázal herec s úsměvem. Zároveň přiznal, že mu obsazení Emmy přišlo jako bezvadný nápad.

„Emma je tak výrazná osobnost, když se řekne její jméno, tak každý ví, o koho jde. Je jedno, jestli jí fandíte, nebo naopak. Lidi, které Emma nemá ve svým fanouškovským táboře, by mohla v seriálu Eliška a Damián přesvědčit, že je to nejen chytrá mladá žena, ale navíc sympatická, což se ale vědělo,“ trošku se do své odpovědi zamotal Robert. Na jeho slova nemohla Emma nezareagovat. „Vůbec nevím, o jakých lidech Robert mluví, naše přátelství právě dostává první vážné trhliny, pak si to vyříkáme v křoví. Tady jich je hodně,“ reagovala.

Už jenom kvůli tomu, kdo hraje hlavní ženskou roli, by se prý Robert na seriál podíval. „Věděl jsem, že je herecky zkušená, má za sebou práce mimo Česko a s režiséry, o kterých se nám zdá. Záleželo mi na tom, abychom si sedli. Ve chvíli, kdy si dva kolegové sednou, tak nemusí nic extra vytvářet a ty věci zkrátka vznikají samy,“ dodal. ■