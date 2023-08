Robbie Williams dramaticky zhubnul, ale spokojený není: Chtěl by výplně a přiznal sebenenávist

Robbie Williams promluvil o nenávisti ke svému tělu. Profimedia.cz

Popová hvězda, která se před úspěšnou sólovou kariérou proslavila v 90. letech působením v chlapecké kapele Take That, již před časem přiznala psychickou poruchu. Williams bojuje s dysmorfobickou (také dysmorfofobickou) poruchou, která se projevuje tím, že je dotyčný přesvědčen o tom, že má jednu či více deformit na svém těle. Jedná se o poruchu hodnocení vlastního těla s touhou po neustálém zdokonalení.

To zároveň nyní přiznává i Robbie, který uvedl, že by se rád nechal nějak vylepšit, a zároveň obhajuje plastickou chirurgii. „Každý se dívá na špatně odvedenou práci plastického chirurga a říká: ‚Bože, nedělej to‘, ale nikdo nevnímá ty dobré plastické operace, protože nejsou vidět,“ nechal se slyšet Robbie pro The Sun s tím, že by si rád nechal udělat výplň okolo očí a v minulosti rovněž hovořil o tom, že si chtěl zkusit nechat zahustit vlasy. Již v minulosti Robbie přiznal například botox.

„Mohl bych napsat knihu o sebenenávisti, pokud jde o vzhled mého těla. Prostě čistá sebenenávist. "Je ošklivé cítit se ošklivý. Jsem tělesně dysmorfní, a přitom jsem mohl mít dvacet kilo nadváhu. Tak si dokážeš představit, co na to asi moje mysl. Nebo možná ani nemůžeš, je to katastrofa. A v momentě, kdy jsem hubený, si moje mysl říká: Zatraceně dobře, Robe... Dokázal jsi být hubený a teď jsi zase starý, gratuluju,“ připsal k jednomu ze svých příspěvků na Instagramu Williams. ■