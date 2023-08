Slavné herce bral jako strejdy a tetičky: Nikoho se nebojím a oni se nemusí bát mě, říká režisér Vincent Navrátil

Syn Veroniky Žilkové přiznal velké ambice. Režírovat slavné herce mu nevadí, od malička je bral jako druhou rodinu. Super.cz

„S Novou spolupracuji, ale prozradit nic nemůžu, bylo mi to zakázáno. Bude to režie i herectví. V něčem budu jen hrát, říkal jsem si, že by bylo fajn, abych nemusel jen všechno řešit a mohl si někde zablbnout,“ svěřil se Vincent pro Super.cz s tím, že mu vyhovuje kombinovat herectví s režií.

„Jsem rád, že se udržuji na obou stranách. Když jsem herec, vnímám film z jiného pohledu, když režíruju, tak si uvědomuji, jak mluvit s tím hercem. Sám mám hereckou praxi a uvědomuji si, co se smí a co by se nemělo říkat. Je to v podstatě jako práce psychologa s dítětem,“ prozradil.

Syn Veroniky Žilkové (61) patří bezesporu mezi nejmladší české režiséry. Velkou výhodou mu je, že se díky své známé rodině pohybuje nejen ve světě filmu jako ryba ve vodě. I proto nemá problém s tím, že by se bál režírovat třeba o dvě generace starší herce.

„Tím, že jsem vyrostl ve světě filmu, televize a vlastně jsem slavné herce bral jako svoje tetičky a strejdy, tak jsem nikdy neměl takové to, že bych se jich bál. Jednám s nimi jako s lidmi a myslím si, že oni to ocení. Já se nikoho nebojím, a naopak se oni nemusí bát mě. Když s někým jednáte s respektem, tak je úplně jedno, kolik vám je,“ vysvětlil Vincent, který s pokorou přiznal, že si je vědom, kolik se toho ještě musí naučit.

„Snažím se nebýt tvrdohlavý, samozřejmě jako mladý ambiciózní člověk mám trošku tendenci být tvrdohlavý a dělat si věci po svém. Ale myslím si, že už jsem trošku zpokorněl a uvědomuji si, že se mám ještě hodně co učit,“ dodal. ■