S Robertem Urbanem Emma Smetana poprvé natáčela milostné scény: Je mi ctí hrát s tak hezkým a voňavým člověkem

Emma Smetana a Robert Urban hrají v novém seriálu Eliška a Damián milenecký pár. Super.cz

Seriál slibuje nejen humor a lehkou záhadu, ale také milostný příběh. Diváci tak nepřijdou ani o intimní a milostné scény, které jsou pro oblíbenou zpěvačku a moderátorku Emmu Smetanu premiérou.

„Myslím si, že tyhle scény spíš souvisí s tím, jak má kdo kde nastavené hranice intimity. Já jsem svoji první velkou filmovou příležitost, kde jsem měla mít hlavní roli, odmítla. Bylo mi 22 a končila jsem druhé magisterské studium politologie. Řekla jsem, že to nakonec nemůžu hrát, protože tam byla jedna nahá scéna. Tehdy jsem to takhle cítila, ač mi nabízeli dublérku. K této práci jsem přistoupila s pocitem, že je po dvou dětech a v mým věku úlet, že mi někdo svěřuje takové milenecké situace. A vlastně je mi ctí hrát s Robertem, který je tak hezký a voňavý člověk,“ svěřila se Emma Smetana pro Super.cz o natáčení intimních scén s úsměvem.

Robert Urban přiznal, že se mu s Emmou hrálo jako po másle. Přesto pro něj nejsou milenecké scény jednoduchou záležitostí. „Myslím, že všichni máme rádi voňavé lidi, co se na to dá říct,“ navázal na Emminu odpověď s úsměvem.

„Říkal jsem, že jsi jedna z mých nej. Ty scény nejsou jednoduché a nepamatuji si, kdy by se mi to dělalo tak komfortně. Nechci říct dobře, protože se to nedá říct ve chvíli, kdy je to v tom nejlepším slova smyslu prostě práce. Máte tam kameramana a osvětlovače. Vždycky je to hlavně pro ty ženy nekomfortní a snažil jsem se, aby to přineslo nejlepší výsledek,“ svěřil se Robert.

Emma Smetana si nemůže tvorbu seriálu vynachválit. Po celé zkušenosti se herecké profesi klaní, zároveň ale přiznala, že si nedokáže představit, že by se ona sama živila herectvím na sto procent.

„Je to zajímavé, žena má pocit, že je všechno v pohodě, pak se rozhlédne a všichni trnou, zda je opravdu v pohodě. Všem je ta situace blbá a všichni jsou v rozpacích. To je ten moment, kdy mě dohnalo, že tohle je opravdu divné povolání. ‚Mám tam ještě ty nálepky?‘ Člověk se zamyslí, že dělá něco, co není v běžných okolnostech normální práce. Dostává se do situací, které hraničí se zvláštním amokem z toho, že jede čtrnáctý obraz a už neví, jak se jmenuje,“ svěřila se maminka dvou dětí s tím, že občas zažívala pocity zmatku.

„Večer se dotočí a já se mám vrátit do Emmy, maminky dvou dětí. Je to vlastně velmi zvláštní a osobně si nemyslím, že bych byla schopná celoživotně vykonávat tohle povolání, a obdivuji lidi, co to takhle mají. Obzvlášť ty, kteří jdou po dotočení seriálu třeba ještě hrát do divadla další roli,“ dodala. ■