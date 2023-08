Peter Falk s ní strávil turbulentních 34 let: Podívejte se, jak dnes vypadá skutečná paní Columbová

Shera Danese Petera Falka okouzlila, když šla po ulici svého rodného města, kde herec zrovna natáčel. Profimedia.cz

Proslavily ji filmy jako Riskantní podnik, Baby Boom, John Q nebo Alpha Dog a také manželství s Peterem Falkem. Herečka Shera Danese po jeho boku strávil 34 let. Vztah přetnula až smrt seriálového poručíka Columba v roce 2011.

Setkali se v roce 1976, když Falk v rodném městě Shery natáčel film Mikey & Nicky. „Viděl mě, jak jdu po ulici, a bylo to,“ zkrátila herečka popis seznámení v rozhovoru pro LA Times. Jeho pozvání na randě prý nejdřív odmítla, nakonec ale přece jen na skleničku zašla.

V té době byl Falk ženatý se svou první ženou Alyce Mayo. V knize Beyond Columbo je pak uvedeno, že jí byl nějakou dobu nevěrný a vztah s Sherou byl poslední kapkou. Manželé se rozvedli v roce 1976. Ve stejném roce herec novou partnerku přivedl do Hollywoodu, kde se objevila i v jeho slavném seriálu Columbo.

O hraní toho moc nevěděla, chtěla se prý stát zpěvačkou, ale „jakmile jsem tam vstoupila, začala jsem hrát“, říká ve zmíněném interview.

Za Falka, který byl o 22 let starší, se provdala v roce 1977, a ačkoli spolu zůstali dlouhé roky, jejich vztah prý byl velmi turbulentní. „V Hollywoodu se jim říkalo ‚Bojující Falkovi‘, pořád se hádali, rozcházeli a zase se usmiřovali,“ uvádí zmíněná publikace Beyond Columbo. Přesto spolu zůstali až do hercovy smrti. ■