Kvůli únavové zlomenině musela zvolnit: Simona Krainová se z deprese cpala vším, co jí přišlo pod ruku. A výsledek?

Simona Krainová si před časem zlomila nohu. Ta ji na nějakou dobu vyřadila z běžného fungování. Michaela Feuereislová

"Mám ji zlomenou po sedmi letech, bylo mi řečeno, že si mám nohu nechat dát do sádry. Já utekla, mně nikdo nohu do sádry nedá," řekla Simona pro Super.cz.

Léčba zlomeniny vyžaduje zejména klid a odpočinek, což jsou pro modelku téměř sprostá slova. Během nařízených „pohodovějších“ dnů přiznala, že se dokonce potýkala s depresí.

„6 týdnů bez pohybu a přísné diety. Naopak, cpala jsem se z deprese vším, co mi přišlo pod ruku. Únavová zlomenina a můj fyzioterapeut mi dal jasná pravidla. Holka, zpomal, ideálně zastav. Bála jsem se, jak bude moje tělo reagovat na takovou změnu. Naštěstí se nic moc nezměnilo. No, možná kilo dvě navíc,“ svěřila se Simona na sociálních sítích s tím, že se jí každodenní dřina vyplatila. „Vrátí se vám to zpět. A to formou, kterou jen tak neztratíte. Ještě potřebujete motivaci? Já dnes zahájila pohyb plaváním. Pomalu, ale jistě to zase rozjedu,“ dodala modelka, která ani po úrazu zcela nepolevila.

"Koupila jsem si nový stroj na jiný pohyb, abych nohu nezatěžovala. Odpočívat neumím. Jsem už po těch šesti týdnech bez běhání protivná. Teď jsem slíbila svému fyzioterapeutovi, že budu jen plavat,“ svěřila se nám Simona Krainová, která se těší, až opět začne naplno běhat. ■