Rozhovor plný žertů. Dva rivalové z Ulice Evžen a Luděk: Ve skutečnosti jsou jejich představitelé kamarádi

Martin a Vasil, v Ulici sokové v lásce, ve skutečnosti kámoši. Michaela Feuereislová

Takže jsme se třeba dověděli, že Martin Finger, umělecký šéf Činoherního klubu, ujížděl před požárem na Rhodosu. A že jeho kolega miluje dechovku. Lehce naznačili něco i z dalšího vývoje jejich vztahu v Ulici. Oba pánové měli výbornou náladu a byli samý žertík.

„On si mě pořád dobírá a říká mi šéfe, protože jsem jeho šéfem v divadle. Ale já doufám, že jsme kamarádi,“ culí se Finger (52). Takže nejde o nic servilního ze strany podřízeného? „Já doufám, že ne!“

Na naši narážku, že Evžen měl v Ulici dlouhodobě problémy s alkoholem, propukne v smích. „Pardon, co jste říkala? Já bych to jenom dopil,“ významně zakrouží sklenkou s míchaným alkoholickým nápojem. „Já to chtěl jen verbalizovat, abyste nemusela napsat do závorky – zrovna se napil.“

Při otázce, jak prožívají léto, Fridrich (47) pobaveně k parťákovi pronese: Tak zapálil jsem Rhodos... „Já prchal před ohněm na Rhodosu. Naštěstí ne pěšky, měl jsem půjčené auto. Jediná dovolená, na kterou jsem se těšil asi dva roky,“ říká Finger smutně.

„Tím nechci říct, že jsem ztratil smysl pro humor, viď, Vasko. Kde si byl ty? Já myslím, že někde u Palerma, tam taky hořelo.“

„Tak když si projdete hasičskou mapu Evropy, tak my jsme s Martinem a s Činoherákem projeli celou Evropu... Ne, o tom by se nemělo žertovat, protože jde o lidské tragédie. Já kombinoval práci s nějakým volnem. Dělám si radost tím, že pracuju i odpočívám.“

Tradičně rád jezdí v červnu na festival dechovek Kmochův Kolín, který moderuje. „Od doby, co to vzala do rukou parta organizátorů, která se rozhodla z toho udělat třídenní městskou slavnost. Takže Kolíňáci neodjíždí, zůstávají a přidávají se k nim další, protože je obohacen o další žánry i hvězdy populární muziky.“

Fridrich chválí, že se z Kmochova Kolína stal krásný městský festival zachovávající ducha dechovky, a zároveň je zábavou pro celou rodinu.

Vůči škarohlídům, kteří nemají rádi dechovku, poznamená: „Když slyším velké dechové orchestry hrát symfonickou muziku nebo přepisy rockové hudby, tak si často říkám, kam se hrabe nějaká bigbeatová kapela. Síla těch 60, 80 dechů, když zadujou, tak to je skvělý zážitek!“

Finger nadšeně prohlašuje, že kolega o tom vypráví tak sugestivně, že příští rok do Kolína vyrazí. Nás zajímalo, jestli si Vasil při dechovce i zatančí? Chodil do tanečních, umí polku a valčík? „No jasně, chodil, umím,“ přitaká.

Martin doplňuje: „Jasně, taneční, pak se ty tance vyučovaly i na DAMU. Možná bych je dal dohromady a příští rok na Kmochově Kolíně to roztočíme. Dohodneme se, kdo povede, když tak se budeme střídat, ale zatančíme si s Vasilem,“ žertuje.

Pozornost stáčíme k Ulici, kde Fridrich hraje zubaře Luďka, exmanžela Blanky (Linda Rybová), ne zrovna kladnou postavu. Spíš rodinného uzurpátora. Jaké má na roli reakce? „Luděk se začíná měnit. Reakce jsou dobrý, vycházím z teze, že ženské milují zločince. Ještě mě nikdo neztloukl, neinzultoval. Říkají mi: Vy jste tak hnusnej... Ale láskyplně.“

„Stává se to. Ale my s Vasilem máme takové charisma, takové fluidum, že nám se to nestává, i kdybychom byli ti největší hajzlíci,“ doplňuje Finger alias Evžen.

Ten má plány s partnerkou Blankou na přebudování statku. Jenže se vrací jeho bývalá žena, takže ho čeká spousta dramat. „On mi spraví zuby, já mu spravím záchod,“ prozrazuje s humorem o původně nenávistné lince dvou soků v lásce.

„No, vlastně se spřátelíme, zpočátku dost opatrně. Ukážeme, jak dokážeme, když se maj dva kluci rádi... Nevraživost zůstane přítomná, ale k jistýmu sblížení dojde,“ naznačuje Vasil Fridrich. ■