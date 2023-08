Měsíc po veselce jen září: Milan Peroutka poprvé promluvil o manželství a svatební cestě

Milan Peroutka Super.cz

Svůj vztah držel Milan Peroutka (33) poslední rok pod pokličkou, od začátku července se však se svými fanoušky postupně dělí o ty nejhezčí chvíle v životě. Je to měsíc, co zpěvák s přítelem Dominikem uzavřel registrované partnerství. Pár týdnů po veselce si užíval volno, teď už ale skočil rovnýma nohama do pracovních povinností.

Dosud se Milan neobjevoval na žádných společenských akcích, v Divadle Broadway, kde začal zkoušet nový muzikál Troja, však nemohl chybět. Na jevišti tráví takřka každý den a vedle zkoušení s kolegy má nyní starostí nad hlavu i doma, kde kvůli havárii vody řeší rekonstrukci bytu. „Ano, je to další prověrka vztahu,“ řekl s úsměvem Milan.

„Říkám, že výhoda je, že dřív se u nás nemusely zouvat návštěvy, teď se nemusíme zouvat ani my. Je to takové staveniště, ale mě to baví, ten proces rekonstrukce. Kdyby hořelo, tak je to horší. Jsme teď bez podlah, máme složený nábytek, ale naštěstí jsme nevytopili sousedy,“ prozradil Milan, který na zkoušce kostýmu v divadle i tak vypadal spokojeně a bylo vidět, že prožívá opravdu šťastné období.

A jak by zhodnotil první měsíc v registrovaném partnerství? „Byl krásný, bylo to hodně intenzivní, spoustu věcí řešíme, budeme řešit, ale všechno je v pořádku a máme se dobře,“ svěřil se Super.cz zpěvák, který na svatební cestu do Rakouska a Itálie vyrazil s Dominikem hned po obřadu. „Odjeli jsme hned poté, což byl dobrý nápad. Teď si myslím, že budeme tady, další cestování určitě bude, a těším se na to. Ale teď mám v diáři mezníky: nazkoušet jeden muzikál, nazkoušet činohru, natočit dva videoklipy, udělat práci a pak zase za odměnu někam odjedu,“ svěřil se zpěvák.

S partnerem Dominikem má Milan nového pejska, francouzského buldočka Bohouška, o kterého je královsky postaráno. Když je zpěvák zrovna mimo Česko, tak si jeho mazlíček užívá v psím hotelu. „Je to super, má tam kamarády. Občas, když se odněkud vracíme, si říkám, jestli není naštvaný a nechtěl tam ještě být,“ dodal Milan Peroutka. ■