Asi špatně snášejí horko. Kanye West v Itálii chodí s ručníkem na hlavě, manželce málem vypadla ňadra z bikin

Kanye a Bianca ve Florencii budili rozruch. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Florencie, to je hlavně romantika a to pravé místo pro zamilované. Tak ale Kanye ani jeho žena rozhodně nepůsobili. Rapper jel spíš za byznysem, svědkové ho prý viděli, jak z hotelu odjížděl do továrny na látky v Prato. Pak si ještě prohlédl svůj oblíbený značkový obchod a dostal chuť na zmrzlinu. Tu si ovšem vychutnával prapodivným způsobem s ručníkem na hlavě. Muzikantovi bylo nejspíš teplo, nebo nechtěl, aby ho v italských ulicích někdo poznal. S ručníkem k sobě ale naopak přitáhl pozornosti ještě více.

Zraky kolemjdoucích ale padly i na jeho ženu Biancu, která měla v době manželovy nepřítomnosti chvíli jen pro sebe, a tak se svými ochránci vyrazila ven, romantické šaty hodící se do historického města ale nezvolila. Oblékla jen černé legíny, vynechala boty a ňadra „schovala“ jen do titěrných bikin, které by se hodily spíše na pláž. Vnadná Bianca tak na ulici působila také dost nepatřičně, a navíc unaveně. Současné evropské počasí páru zřejmě příliš nesvědčí. ■