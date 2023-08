Eva Perkausová se pochlubila synem a promluvila o zdravotních komplikacích: Ve stravě se musí omezovat kvůli alergiím

Eva Perkausová Foto: se souhlasem E. Perkausové

Moderátorka Eva Perkausová (29) si aktuálně užívá s rodinou v Turecku. K moři odletěla s osmiměsíčním synem poprvé a let si nemohla vynachválit. Malý Kilián roste jako z vody a po fotkách v plavkách se svým chlapečkem hvězda Primy také pochlubila.

Osm měsíců po porodu se Eva může pyšnit dokonalou figurou. Přestože se nikdy v jídle neomezovala, po narození syna si na svou stravu musí dávat pozor. Tři měsíce po porodu zjistila, že chlapeček je alergik. „Nikdy jsem se neomezovala v jídle, miluju jídlo, nikdy nebylo nic, co bych nejedla, jen posledních pár měsíců, protože malý má alergie, které prý kolem roka vymizí, a tím, že je ještě kojený, tak se musím hlídat i já,“ svěřila se moderátorka, která vyrazila k moři právě i kvůli tomu, že by slaná voda mohla na alergii chlapečka pomoct.

„Na to, jaký jsem já milovník moře, Kilián vypadá, že zatím není, proto jsme mu sem dali bazének, do kterého dáváme mořskou vodu. Když ho vezmu do moře, tak vidí vlny a myslím, že se jich trochu bojí,“ svěřila se Eva Perkausová, která si nemůže pobyt v zahraničí vynachválit. Roztomilým synem, který roste jako z vody, se také hvězda Primy pochlubila. ■