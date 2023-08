Pamatujete si bronzovou SuperStar Leonu Černou? Dvojnásobná maminka se po čase objevila ve společnosti

Leona Černá, provdaná Stříbrná Super.cz

Jsou to čtyři roky, co se zpěvačka Leona Černá, provdaná Stříbrná, stala dvojnásobnou maminkou. Přestože se po mateřské vrátila zpět ke zpěvu a práci na jevišti, někdejší bronzová SuperStar se ve společnosti příliš často neobjevuje.

Tentokrát udělala výjimku a nenechala si ujít letní party Divadla Broadway, kde vystupuje v muzikálu Muž se železnou maskou. „Vedle divadla soukromě sólově zpívám, rozjíždím s Míšou Noskovou nový projekt a pracuji na svojí hudbě. Nedělám to pro nějaký úspěch, ale pro svoje uspokojení. Teprve teď jsem šťastná,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.

Do toho pečuje o dvě dcerky Theodoru a Tamaru, kterým je dnes osm a čtyři. „Musím říct, že teď se nenudím, pořád se něco děje. Holky jsou náročné, práce je náročná, ale je to věc, která mě činí šťastnou, protože to dává smysl,“ prozradila zpěvačka, která si večírek s kolegy a přáteli, které dlouho neviděla, užila. ■