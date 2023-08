Tohle že je barokní móda? Dress code na letní party Primy dopadl bídně. Část dam se odhalila, pánové pro ostudu

Dress code na letní Prima párty měl být v barokním stylu Super.cz

Zdá se ovšem, že zadání bylo příliš složité a hosté si s ním nevěděli rady, aniž by navštívili půjčovnu historického oblečení anebo filmový fundus, a tak se na něj většina prostě úplně vykašlala. Zvlášť nad modely některých pánů zůstával rozum stát. Tričko a šortky Ivana Vodochodského, army košile Jana Kopečného (33) anebo boho styl Šimona Bíliny by se hodily někam úplně jinam než na zámeckou večerní slavnost. Chápeme samozřejmě, že se pánům těžko sháněly brokátové kabátce, ale aspoň snaha by se cenila.

Dámy se zasnažily o něco více a zdobné prvky se aspoň některé snažily do svých outfitů zapracovat, ať už s větším či menším úspěchem, jak můžete posoudit v naší galerii. V typických barokních modelech jsme tak mohli vidět pouze představitele seriálových rolí Roberta Urbana (37) nebo Annu Dvořákovou. ■