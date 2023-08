Linda Rybová trávila dovolenou u moře s 32 lidmi: Co fotka v plavkách?

Linda Rybová trávila dovolenou u moře s 32 lidmi: V plavkách se nevyfotila. Je stydlivá. Super.cz

Zahajuje další sezónu v seriálu Ulice, kde ji to na rozdíl od kolegů, které nekonečné seriály nemusejí, baví. "Mám tam kolem sebe dobré lidi, mám co hrát. Jsem spokojená," řekla Super.cz herečka Linda Rybová (47). Momentálně si ale užívá prázdniny, které bude mít ještě dva týdny, než opět začne natáčet a vrátí se do divadla.