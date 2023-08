Syn se dožaduje celou noc prsa: Jitka Boho už neví, co je spánek

Jitka Boho Super.cz

Jitka Boho (31) vstoupila do neznámých vod a začala zkoušet svůj první muzikál. V připravované Troji bude hrát hlavní ženskou roli Heleny. Největším oříškem pro ni bylo skloubení péče o její dvě děti, hlavně teprve desetiměsíčního syna, kterého stále kojí, a celodenní zkoušení v divadle.

"Představy byly horší. Zatím se to dá zvládat. Až se budeme blížit do finále, v lednu při generálkách to bude drsnější," řekla Super.cz Jitka.

"Malému bude deset měsíců. Během dne má příkrmy, čajíček, a kdyby bylo nejhůř, tak umělé mlíčko. Když tam nejsem a je s chůvou, tak je zvyklý. Ale jakmile cítí mou přítomnost, tak se prsa dožaduje. To pak dohání v noci," vysvětluje kojící režim modelka a zpěvačka.

"Já jsem odhodlaná v noci vstávat a mít ho na prsu. Kojím ráno, po návratu z divadla a v noci," vysvětlila s tím, že je sama překvapená, že není nijak extra unavená. "Pořád energii ještě mám. Nevím, jak to zvládám, ale jsem v pohodě," dodala Boho na zahradní party Divadla Broadway. ■