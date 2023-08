Smyslné párové focení Gábi a Pítra z Love Islandu: Sexy brunetka ukázala holé ňadro i dokonalý zadeček

Gabriela Gášpárová a Petr Havránek sdíleli velmi smyslnou společnou fotografii. Foto: foto Petr Havránek

Jsou to už dva roky, co se Gabriela Gášpárová (22) a Petr Havránek poznali v reality show Love Island, která jim otočila život v tom nejlepším slova smyslu vzhůru nohama. Ač v jejich lásku někteří lidé nevěřili, mají mezi sebou stále silnější pouto a aktuálně si budují i svou nově pořízenou domácnost, jak prozradili pro Super.cz.

Hvězdy Love Islandu dokonce patří mezi nejoblíbenější české páry, které se pohybují ve vodách šoubyznysu. Také mají spousty fanoušků, kteří je neustále nominují na vůbec nejkrásnější pár, což dali znát u nedávných velmi sexy snímků, které sdíleli.

Na některých fotografiích, které pořídil Pítr, pózuje krásná Gabriela nahoře bez. Na nejnovějším snímku se pár cvakl v bazénku společně a opět jde o velmi smyslnou podívanou. Gábi totiž odhalila své ňadro i vypracovaný zadeček v tangách.

„Letní dny a večery v bazénku. Láska,“ napsal Petr ke společné fotografii, kde se rázem objevila spousta lichotek.

„Jste jako dvě filmové hvězdy z Hollywoodu. A to, že se milujete, tomu fotu dává třetí rozměr. To už není jen profesionální dokonalost a krása. Je to taky smyslná vřelost a radost, že jste spolu, která z fotek dýchá,“ napsala jedna z fanynek.

„No d*prdele, vy jste opravdu fotogenický. Vypadáte úžasně,“ uvedla další.

„Taková trošku odvážná fotka Gábinko, ale jste krásní,“ podotkla příznivkyně. ■