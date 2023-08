Kolegyně Jany Šulcové promluvila: Nečekala jsem, že to vezme takhle rychlý konec

Nečekala jsem, že to vezme takhle rychlý konec! Jarka Obermaierová, kamarádka Jany Šulcové promluvila. Super.cz

Herečka Jaroslava Obermaierová (77) hrála s Janou Šulcovou (✝76) ve filmu Byl jednou jeden dům nebo v seriálu Košík. Znaly se dlouhá léta, náhlý skon kolegyně hvězdu Ulice však zaskočil. Jana Šulcová zemřela 28. července ve věku 76 let.

"Vím, že na tom nebyla dobře, ale nečekala jsem, že to vezme takhle rychlý konec. Každý odchod je smutný. Natočily jsme spolu pár věcí, bylo mi to líto. Hrály jsme spolu v Byl jednou jeden dům, v seriálu Košík, to už jsou věci pro pamětníky," řekla Super.cz Obermaierová, která odchod dlouholeté herecké kamarádky nenese dobře.

Jarka se se synem Jarouškem a také svým psím miláčkem objevila na letní party Divadla Broadway. Jak herečka tráví léto? "Na chalupě, se zvířátky, přáteli, v přírodě. Moře bych ráda stihla v září. Já ta velká horka nesnesu. Navíc nemám kam dát pejska, kočky, na dovolenou chci jet se synem. Je to složité," vysvětluje.

Stále natáčí seriál Ulice, další práci neplánuje. "Ukážu vám občanku, já myslím, že co se natočilo hezkého, tam jsem sem tam byla. Asi už nebudu více natáčet. Ulice mě provází životem a jsem za to ráda. Já už mám ráda svůj klid," dodala. ■