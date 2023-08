Herec z Ordinace žil dlouhé roky s cukrovkou. Nepřestal pracovat, ani když oslepl

Stano Dančiak, federální televizní hvězda, jak jej čeští diváci už neznali. Foto: TV Markíza

Ztvárnit postavu nevidomého, to je pro herce výzva. Vzpomeňme si třeba na kreaci, kterou předvedl Al Pacino (83) ve filmu Vůně ženy, kde jako slepý penzionovaný plukovník řídil vysněné ferrari. Stano Dančiak (†75) čelil opačné výzvě: Postupně ztrácel zrak, hrál ale postavy, které vidí.

Hvězda federálních televizních obrazovek, československý herec s rodištěm v Bratislavě, se stal celostátně populárním zejména díky takzvaným slovenským televizním pondělkům. Přinášely ty nejlepší inscenace z produkce slovenských studií Československé televize a mimo jiné přispívaly k tomu, že pro Čechy nebývalo těžké rozumět výrazům jako cencúľ, zimomriavky nebo čučoriedka.

Odmítl plakat kvůli Stalinovi

I když se tím řadil k mainstreamu, rozhodně nepatřil k umělcům poplatným husákovskému normalizačnímu režimu. S davem ostatně nešel už jako malý chlapec. Když chodil do 4. třídy základní školy, zemřel „milovaný vůdce“ a masový vrah, generalissimus Josef Visarionovič Stalin. Učitelka to se slzou v oku oznámila dětem ve třídě, které rovněž propukly v pláč, jak se tehdy očekávalo. Jen malý Stano neuronil ani slzu.

„Prečo neplačeš, Dančiak?“ obořila se na něj horlivá pedagožka. „Prečo bysom plakal? Veď to nebola moja rodina,“ odvětil Stano.

Nejprve vystudoval „zdrávku“, obor zubní laborant. Pak ale přešel na bratislavskou Vysokou školu múzických umění, aby se mohl věnovat vysněnému herectví.

Není divu, že patřil ke skupině osobností slovenské kulturní scény, která v uvolněné atmosféře „pražského jara“ založila v roce 1968 v Bratislavě Divadlo Na korze. Dalo by se přirovnat třeba k českému Semaforu. Jeho krátkou, ale významnou historii psali například také Milan Lasica (✝81), Julius Satinský (✝61), Juraj Kukura (76) nebo Magda Vašáryová (74). V roce 1971 jim (ale hlavně divákům) úřady tohle všechno zatrhly. Divadlo bylo uzavřeno pod záminkou špatné ventilace.

Stano Dančiak pak nastoupil do činohry Nové scény. Od 1. ledna 1990 byl členem Činohry Slovenského národního divadla. Českým divákům sešel z očí s rozpadem společného státu, jeho popularita na Slovensku naopak rostla.

Slovenský Derrick i Alf

Účinkoval například ve slovenské verzi Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárnil postavu Milana Pokorného. Svůj hlas propůjčil ve slovenském dabingu inspektoru Derrickovi ze stejnojmenného německého seriálu či chlupatému mimozemšťanovi Alfovi. Proto s ním také celý národ prožíval jeho osobní tragédii.

Dlouhé roky žil s cukrovkou. Kromě dalších zdravotních obtíží, které nemoc přinášela, také stále hůř viděl. Na obou očích se rozvíjel šedý zákal. V srpnu 2005 mu v tom pravém navíc praskla cévka a celé se zalilo krví.

Jak vypadá "slepecký" dabing?

Dančiak navzdory hendikepu dál pracoval. V dabingu to probíhalo tak, že mu režisér popisoval, co se odehrává v záběru. „Je náročné trefit se do synchronu,“ připouštěl herec. „Asi založím novou specializaci, slepecký dabing,” říkal s humorem sobě vlastním.

Zároveň se ale připravoval na herecký důchod. Stavěl rodinný dům a snil o tom, že v něm dožije v kruhu svých nejbližších. Stavbu se mu sice podařilo dokončit, do domu už se ale nenastěhoval. „Museli jsme ho prodat. Měl patro, a já už nepřejdu ani po našem bytě,“ popsal slovenskému týdeníku Plus 7 dní.

Stano Dančiak zemřel 4. srpna 2018 ve věku 75 let. ■