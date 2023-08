Užívala si na francouzské Riviéře: Krásná zpěvačka Bartošová oslavila s manželem první výročí svatby

Alžbeta Bartošová Super.cz

„Byli jsme letos na francouzské Riviéře a bylo to teda krásné. Za mě asi zatím nejhezčí dovolená. Jsem odpočatá,“ svěřila se zpěvačka s tím, že v destinaci bylo samozřejmě poměrně draho. „Je to drahé, ale my jsme zvolili kompromis, že jsme si vařili doma a někdy na večeři jsme šli ven, takže se to dalo vybalancovat, ale ono je to dnes asi drahé všude. Když jsme to srovnali s Chorvatskem, kam jsme jezdili předtím, tak nás to v podstatě vyšlo stejně,“ prozradila Super.cz zpěvačka, která na zahradní party dorazila celá v bílém.

Ten den slavila totiž rok od svatby a z večírku spěchala rovnou na romantickou večeři s manželem. „Byl to krásný rok, dneska to budeme asi nějak hodnotit i s manželem, máme večeři a dostala jsem obrovskou kytku. Bylo to moc hezké a uteklo to rychle,“ prozradila s úsměvem zpěvačka, která je aktuálně v jednom kole. „Zkoušíme muzikál Troja a ještě muzikál, který se jmenoval Kvítek mandragory a teď to bude Sladké mámení a budeme hrát v Brně, je to náročné, protože to jsou dvě věci najednou,“ svěřila se Betka. ■