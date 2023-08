Alice Bendová sdílela fotku ženy „krev a mlíko“ v bikinách: Od fanoušků schytala i pořádnou kritiku

Krásná herečka tentokrát schytala kritiku. Herminapress

Není se čemu divit, že se na pláži Michal občas koukne na křivky nějaké z žen v bikinách. Okukování si všimla právě Alice, která začala tuhle skutečnost s humorem rozebírat na sociálních sítích.

„Skoro padesátiletá hledá porozumění, lásku, pochopení a zázemí. Společné výlety vítány. Jsem vděčná za vše. Pište z celé ČR, beru všechno. Věk je jen číslo,“ napsala herečka na Instagram, kde rázem dostala spousty nabídek na rande.

Na Alicin příspěvek reagoval i sám Michal. „Prý, když já beru všechno, on si začne vybírat,“ uvedla herečka s úsměvem k další fotografii, na které její snoubenec pokukuje po ženě krev a mlíko.

„Mimochodem, s paní a její dcerou jsme mluvili a obě se fotce smály. Uveřejnění jim nevadilo, takže asi tak, přátelé,“ dodala Alice k fotografii, která opět pobavila, ale tentokrát ji nevzali všichni fanoušci úplně s humorem.

„Humor a srandu mám ráda, ale myslím, že fotit někoho s kily navíc a dávat na insta mi nepřijde moc fajn. Každý je prostě nějaký, a když by byli všichni stejní, tak by to byla nuda,“ napsal jeden z fanoušků.

„Tohle je specialita Čechů. Sám není žádný krasavec, proto ukazuje na druhé,“ rýpl si další.

„Váš humor miluju, ale tohle je za čarou. Nezatahujte do něj cizí lidi bez jejich vědomí,“ reagovala příznivkyně i přes upozornění, že o snímku paní na fotce věděla.

„Ježiš, vždyť je to jen prdel zezadu, může být klidně moje a já jsem s tím naprosto v pohodě,“ tleská fanynka, které herečka s úsměvem odpověděla. „Přesně, je to jen prdel.“

„To je trapas. Ale ne té paní. Jak se říká. Kdo se směje naposled…,“ dodala další. ■