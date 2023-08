Osm měsíců po porodu se ukázala v bikinách! Eva Perkausová předvedla na dovolené své sexy křivky

Eva Perkausová Foto: Se souhlasem E. Perkausové

Moderátorka hlavních zpráv na Primě Eva Perkausová (29) si užívá první dovolenou u moře s osmiměsíčním Kiliánem. S manželem a synem vyrazili do Turecka.

Eva je zpět ve skvělé formě, a váhu má dokonce nižší než před otěhotněním. A první plavkové fotky tak už svým fanouškům mohla s klidným svědomím ukázat. "Dostala jsem se do formy za krátkou dobu. Sama jsem to nečekala. Lítám kolem miminka, to je asi hlavní recept," řekla Super.cz Perkausová.

"Nikdy jsem se nehlídala v jídle, vždycky jsem jedla, na co jsem měla chuť. Jsem jedlík. Jsem vděčná za genetiku, že se nemusím moc hlídat a rychle spaluju. Maminka taký celý život jedla ráda a byla hubená," prozrazuje tajemství své perfektní figury moderátorka. ■