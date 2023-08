Tady je Benovo: Jennifer Lopez novými fotkami ve spodním prádle dráždí fanoušky a dokazuje, že 54 je jen číslo

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Narozeniny sice minulý týden slavila ona, ale dáreček v podobě série rozverných snímků ve spodním prádle nadělila milionům svých fanoušků sama. Jennifer Lopez (54) v pondělí na Instagram umístila pět záběrů v modré soupravičce a průsvitných lodičkách a svým příznivcům tak jistě zpříjemnila start do nového pracovního týdne.

„Mějte všichni skvělý týden,“ připsala Jennifer k příspěvku na sociální síti, kde ji sleduje přesně čtvrt miliardy lidí. Přesně o týden dřív přitom oslavila již 54. narozeniny. Ty se nesly v duchu divokých oslav, jak bylo vidět na jedné z fotografií, na nichž jen za houfné podpory svých přátel tančí na stole v krásných stříbrných šatech.

Zpěvačka posledním příspěvkem propagovala svou spolupráci se známou značkou spodního prádla a zároveň opět nenechala nikoho na pochybách, že její forma je perfektní.

O Jennifer se zkrátka ví, že je jedním z největších dříčů v Hollywoodu a její disciplinovanost kdysi vynášel do nebes i Ben Affleck, a to ještě předtím, než se dali znovu dohromady. Svůj každodenní program má rozplánovaný téměř na minuty přesně. Extrémní nároky na sebe samu se ale očividně vyplácejí, co říkáte? ■