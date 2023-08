Jitka Boho sdílela velmi intimní snímek se synem: Ukázala holé prso a podpořila týden kojení

Jitka Boho podpořila světový týden kojení krásným snímkem se synem. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv J. Boho

„1. srpna začíná světový týden kojení. Pro mě teď docela náročnější období – v noci mi přijde, že snad v jednom kuse kojím, a ta poloha při tom? Moje záda mi asi poděkujou, ale co by pro ty malé prďolky člověk neudělal, že? A jak vidíte, už to není jen o jídle,“ napsala Jitka Boho s úsměvem ke snímku, který pořídila, zrovna když si Tadeášek hrál s její bradavkou.

„Kojit budu, dokud to půjde a Tedík bude chtít (nějak rozumně teda). Měla jsem z toho strach, z důvodu zkoušek v divadle, ale naše těla jsou chytrá a prostě se to všechno uzpůsobilo potřebám malého,“ svěřila se svým fanynkám, které ji v komentářích velmi podpořily a zároveň s Jitkou sdílí svoje různorodé mateřské poznatky.

"Ano, z jednoho pije a druhé hledá, aby mohl ladit. Někdy mi to nevadí a dá se to přežít. Někdy mám pocit, že vyskočím z kůže,“ napsala jedna z maminek s úsměvem. „Přesněěě. A nejlepší, když se zakousne, usměje a tahááá,“ odpověděla Jitka s pobavením.

„Jsi úžasná se takto vyfotit na Instagramu,“ napsala příznivkyně, které zpěvačka také odpověděla. „Váhala jsem hodně, ale nic vlastně vidět nejde,“ napsala Jitka, která má ještě starší dceru Rosalii. ■