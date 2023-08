Než dorazil Lewis Hamilton do její vily, nechala prý Shakira odejít personál. Tajné rande u ní měli mít hned třikrát!

Shakira by s Lewisem tvořila hezký pár... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Závodník byl se zpěvačkou spatřen od jejího loňského rozchodu s Gerardem Piquém několikrát. Podle některých zdrojů sice spekulace o jejich vztahu nejsou na místě a dvojici pojí pouze přátelství, mnozí ale jejich častá setkání vidí jinak.

Zdroj z okolí hvězd zmiňované televizi prozradil, že když odešli pracovníci ze zpěvaččina domu na Ibize, přijala Shakira Lewise ve své honosné vile, a to hned třikrát. Údajně také Hamiltonův řidič zaslechl časté rozhovory mezi ním a zpěvačkou.

Po Velké ceně Anglie na okruhu Silverstone se šuškalo, že se spolu Shakira a Lewis bavili do časných ranních hodin. Údajně zamířili do nočního klubu Tape v Londýně. Zatímco zpěvačka odcházela v půl čtvrté ráno a odjela zpět do hotelu Café Royal, Lewis zůstal až do šesti do rána, než se vrátil do hotelu The Rosewood. Také po Velké ceně v Miami, kdy Lewis skončil na druhém místě, spolu údajně povečeřeli v Barceloně.

■