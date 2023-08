Superchat: Došla jí trpělivost a nandala to haterům. Přítelkyně seriálového Sepešiho to pak sama schytala za šikanu

Superchat s českou Miss Global: Marie Danči promluvila o vztahu se seriálovým Sepešim a také o šikaně, kterou prožila. Super.cz

Veřejnost nedávno překvapila i tím, že jí došla trpělivost s lidmi na sociální síti, kteří píšou negativní komentáře. Lavina nejrůznějších názorů přišla v březnu, když se na galavečeru Českého lva poprvé ukázala po boku Vojty a poskytli první společný rozhovor. Nejvíce ji zvedly ze židle komenty, zdali Maruška není muž, proto také okomentovala vzhled daných komentujících.

„Byl to můj první rozhovor, tak jsem si říkala, že se na to ze zvědavosti podívám. Byla jsem připravená, že tam nějaké komentáře budou, a pak jsem se rozhodla, že vlastně proč to neudělat a neukázat, že ty mně budeš něco říkat a sám si nezameteš před vlastním prahem. Potom přišly na řadu výčitky, že jsem si vlastně říkala, že oplácím zlo zlem, nejsem toho zastánce,“ svěřila se Marie během našeho rozhovoru.

Modelka tak byla nakonec ráda, že video ze sociální sítě zmizelo, protože jej někdo nahlásil za nevhodný obsah. „Smazali mi ho mimochodem za šikanu. Vůbec už nešlo o to, že tam někdo nejdříve šikanoval mě. Ale šlo tam o to, že já jsem se ohradila, a to byla prý ta šikana.“

Marie Danči nás letos bude reprezentovat ve Vietnamu na soutěži Miss Global. „Momentálně řešíme národní kostým, což bude super a bude to něco jiného. Mám ženskou energii a zároveň mužskou, tak to chceme dát do toho kostýmu. Diváci se mají na co těšit. Jsme ve skupině s holkami z celého světa a moc se těším,“ dodala modelka.

Řeč během rozhovoru samozřejmě přišla i na jejího přítele Vojtu Vodochodského. Jak se dal tento pár dohromady a jak to mají se společným bydlením? To i více se dozvíte v našem novém Superchatu, který si můžete pustit tady ve videu nebo na všech podcastových aplikacích. ■