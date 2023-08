Poté, co odjela od třítýdenního miminka, je opět pod palbou: Influencerce lidé doporučili, ať dá syna do babyboxu

Angie Mangombe Foto: archiv A. Mangombe

Je to pár dní, co se na hlavu influencerky Angie Mangombe, která je známá i z Výměny manželek nebo z reality show Like House, sesypala vlna kritiky. Tři týdny po narození syna odjela novopečená maminka se svým přítelem, Mužem roku Josefem Kůrkou na wellness pobyt, a to bez malého syna.

Přestože malého chlapečka v tu dobu hlídala babička, řadu svých fanoušků a sledujících zvedla mladá matka ze židle. Po vlně kritiky vyrazila exotická kráska o víkendu s rodinou a přáteli do zoo, odkud poslala vtipnou fotografii. Vysmátá se nechala zvěčnit u cedule samice geparda s nápisem „vzorná matka“. „Chce to nebrat život zas tak vážně. Vždyť stejně nikdo nevíme, na jak dlouho tu budeme,“ svěřila se Angie, která ani tak své fanoušky nepotěšila.

„Ale tak to je fajn, že se umíš tak od srdce zasmát své vlastní hlouposti. Za každou cenu dát najevo, jak nad věcí seš, přitom opak je pravdou. Jinak bys tohle neměla zapotřebí,“ napsala jedna ze sledujících. „I to zvíře ví, že jsou na něm děti zavislé,“ stálo na začátku jedné z mnoha rozsáhlých zpráv, které ženy Angie píší. „Jednou vám to třeba dojde, proč je ten začátek tak důležitý,“ připsala další ze sledujících.

Některé dopálila Angie natolik, že jí přišlo doporučení, aby odnesla syna do baby boxu. „Že jsi odjela od novorozence je prostě prasárna. Ať si to obhajuješ a odůvodňuješ, jak chceš, to je bez debat. Touhle fotkou jsi ale klesla na úplné dno totální blbky. Protože tohle je výsměch matkám, které by to mimino neopustily, protože být s ním je prostě přirozený, a tak to má být. A vysmíváš se ve finále i těm dětem, které tu mámu potřebují. Běž radši najít nejbližší babybox,“ stálo v jedné ze zpráv.

U svých fanynek je nyní influencerka pod drobnohledem. Po wellness víkendu se začala opět natáčet s malým synem Rafaelem a nechyběla ani fotka z postele, kterou s miminkem sdílí. ■