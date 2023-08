Leo DiCaprio svlékl tričko a předvedl mužnou hruď. Na jachtu proudí stále nové krásky

Leo DiCaprio Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hvězda Titaniku je od loňského léta oficiálně volná, po pěti letech ve vztahu s modelkou Camilou Morrone (26) si volnost a zájem dívek náležitě užívá. O víkendu se navíc ukázalo, že jeho domnělá partnerka Neelam Gill je ve skutečnosti přítelkyní hercova blízkého kamaráda, proto byla tak často vídána v okolí DiCapria. Herec je tak, zdá se, stále single.

Na jachtě to ale zdaleka nekončí, k večeru Leo s přáteli zakotví v přístavu a vyráží do některého z místních podniků. Jako například do nočního baru Billionaire v Porto Cervu, kde všichni seděli u obrovského stolu a sledovali show na podiu. Exkluzivní místa vedle Lea ukořistily dvě pohledné dámy, z nichž jedna se k herci měla poměrně vřele.

Na místo dorazil dokonce i vlivný italský podnikatel, který se rovněž angažoval ve Formuli 1 - Flavio Briatore. Ten je zároveň nejen majitelem tohoto klubu, ale také biologickým otcem krásné vycházejí hvězdy modelingu Leni Klum – dcery Heidi Klum.

S Heidi se ovšem rozešli ještě v době, kdy byla modelka těhotná a zároveň se během požehaného stavu již seznámila se zpěvákem Sealem. Ten si Leni osvojil a následně měl s německou topmodelkou ještě další tři děti. ■