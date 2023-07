Stres po rozchodu s otcem dcery se na ní podepsal! Nosková se ztrácí před očima, má dole 11 kilo

Míša Nosková Super.cz

Zpěvačka Michaela Nosková (40) vždy bojovala s kily navíc a musela pořádně makat na tom, aby udržela váhu pod kontrolou. Nyní rapidně hubne, bohužel ne zrovna zdravou formou. Může za to stres po rozchodu s otcem její dcery Jasněnky.

"Dole mám od listopadu asi jedenáct kilo," řekla Super.cz zpěvačka. "Dieta ani cvičení za tím bohužel nestojí," krčí rameny Míša.

"Na jednu stranu jsem za to ráda. Často se mě ženy ptají, jak se mi podařilo takhle zhubnout, a já jen říkám: moji dietu držet nechcete. Radši spokojené a šťastné s pár kily navíc, než být ve stresu a naprosto zklamané něčím, čemu jste věřily," uvedla Míša.

Že už s expartnerem Jindřichem netvoří pár, zpěvačka Super.cz potvrdila letos v květnu. „Je to již několik měsíců, co žijeme odděleně,“ řekla nám a dál to kvůli dceři nechtěla rozebírat. ■