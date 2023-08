Našel už si roční syn Davida Gránského nevěstu? Malý Mateo si oblíbil dceru Patricie Pagáčové

Rodiny Davida Gránského a Patricie Pagáčové společně vyrazily na dovolenou. Super.cz

„Bylo to zas něco nového, bylo to fajn. My jsme mysleli, že budeme tak jako odděleně, že se budeme vídat jen třeba večer na drink, až děti usnou, ale trávili jsme spolu celé dny,“ svěřil se David Super.cz.

Nejvíc je potěšilo, jak moc si jejich ratolesti rozumí. „Děti se skamarádily a těšíme se, až dorazí oni k nám na grilovačku, protože jsme v kontaktu a jsme kamarádi.“

S jistou dávkou humoru se tak dá říct, že už si malý Mateo vyhlídnul nevěstu. „Můžeme to tak titulovat, Mateo má nevěstu, vidíte ten titulek?“ dodal se smíchem oblíbený herec a moderátor David Gránský. ■