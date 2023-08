Jan Bendig oslaví s partnerem 10 let: Máma by radši viděla, kdybych domů přivedl těhotnou Romku, ale mají ho rádi

Jan Bendig oslaví s partnerem 10 let. Super.cz

Nakonec jeho coming out rodina přijala nečekaně dobře. "Když mi bylo sedmnáct, osmnáct nebo devatenáct let, bylo to moje nejhorší období. Hrozně jsem se bál, že to rodina nepřijme, vzdají se mě, že nejsem jejich syn. Naopak mě objali, dali mi svoji náruč a podporovali mě ve všem," vyprávěl nám Honza.

Přiznal ovšem, že maminka by byla radši, kdyby domů přivedl někoho jiného, než je jeho přítel Lukáš. "Máma by byla spokojenější, kdybych měl ženu, kdyby byla Romka a nejlépe už těhotná, aby měla vnoučata. Ale přivedl jsem gadža Lukáše, a i tak ho mají rádi. Za necelé dva týdny spolu oslavíme desáté výročí," uzavřel. ■