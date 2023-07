Rozzuřená Cardi B mrskla po fanynce mikrofon během koncertu. Jen o pár hodin dřív udělala to samé DJovi

Cardi B během vystoupení v Las Vegas Profimedia.cz

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Pop Base (@PopBase) July 30, 2023

Interpretka písní WAP či Up měla v sobotu vystoupení v Las Vegas. Zrovna v momentě, kdy se chystala zpívat další sloku svého hitu Bodak Yellow z roku 2018, na ni chrstla pití z kelímku jedna z fanynek v přední řadě. To zpěvačku očividně rozlítilo a po ‚pachatelce‘ obratem mrskla to první, co měla po ruce – tedy svůj mikrofon. Mezitím píseň s jejími vokály pokračovala a hrála dál... Cardi si následně viditelně naštvaná upravila vlasy. Celou eskapádu natočil jiný fanoušek a sdílel ji na Twitteru.

Nutno podotknout, že fanoušci na koncert raperky čekali ve velkých vedrech téměř dvě hodiny. Zda se jednalo o zvláštní způsob ‚odplaty‘ či se fanynka chtěla zařadit po bok dalších lidí, kteří aktuálně po umělcích hází nejrůznější předměty, není jasné. Například zpěvačka Bebe Rexha si ovšem z podobného útoku mobilním telefonem odnesla šrám nad okem, který si vyžádal několik stehů.

V noci na sobotu přitom Cardi vystupovala v plážovém klubu Drai’s. Zpěvačka si užívala vystoupení, ale DJ přerušil její další známou píseň I Like It příliš brzy a následně vystřelily konfety. Podrážděná umělkyně si takové finále své show zřejmě nepředstavovala, nejdřív vykřikla své jméno a následně se otočila a vší silou hodila mikrofon po nešťastníkovi. Poté opustila podium. Rovněž video tohoto incidentu se objevilo na sociálních sítích. ■