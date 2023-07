Poslední okamžiky života Jany Šulcové. Jedna z dcer prozradila příčinu smrti herecké legendy

Jana Šulcová Profimedia.cz

V pátek Česko zasáhla smutná zpráva. Ve věku 76 let zemřela herečka Jana Šulcová (✝76), která patřila v 70. a 80. letech mezi nejpůvabnější tváře českého showbyznysu a k nejobsazovanějším herečkám. O jejím úmrtí informovala na svém facebooku její dcera Rozálie Víznerová.

Nyní také upřesnila, co bylo příčinou odchodu paní Šulcové do hereckého nebe. Podle Rozálie šlo o srdeční selhání. „Nikdo to nečekal, protože byla zdravá! Netrápila se a naštěstí jsme u ní mohly být obě dvě dcery. Najednou byla pryč. Snažily jsme se zavolat záchranáře, ale ti už jí nedokázali pomoci,“ svěřila se dcera herecké legendy Nedělnímu Blesku.

Jana Šulcová navíc měla v posledních letech velké zdravotní problémy. Podstoupila operaci štítné žlázy i operaci oka kvůli zdvojenému vidění. Bojovala také se závislostní na alkoholu. To vše ale zvládla. Přes dvacet let byla manželkou Oldřicha Víznera, s nímž má dvě dcery. Zmíněnou Rozálii a Terezu. Dcery momenálně řeší, jestli se jejich otec zapojí do příprav posledního rozloučení se zesnulou herečkou. ■