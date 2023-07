Jana Šulcová Michaela Feuereislová

Zpráva o smrti Jany Šulcové (✝76) zdrtila Česko. O skonu své maminky informovala na sociální síti její dcera Rozálie Víznerová. „Právě do hvězdného nebe odešla úžasná žena a naše maminka Jana Šulcová,“ napsala. Hvězdě komedie S tebou mě baví svět nebo seriálu My všichni školou povinní bylo 76 let. Herečku v posledních letech sužovaly zdravotní problémy.