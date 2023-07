Jiří Bartoška poprvé po karlovarském festivalu ve společnosti: Prozradil, jak se cítí, s chutí si dal pivo

Jiří Bartoška se objevil ve společnosti. Super.cz

"Hlavní roli hraje Honza, já jsem spíš taková hostující hvězda, special guest. Je to o to smutnější příběh, že je pravdivý, myslím, že ta minisérie bude zajímavá. Mám rád ty třídílné až osmidílné seriály, ty nekonečné jsou strašné. Byl jsem rád, že mě režisér Peter Bebjak oslovil, jestli bych tuhle malou roli nevzal. S jeho štábem jsem už dělal předtím a vím, že je příjemný, připravený a ta práce jde rychle od ruky," zhodnotil pro Super.cz.

Vrátil se i k plakátu, který jsme zmínili v úvodu. "Zaostřený je Honza Nedbal a já jsem vepředu rozmazán," doplnil a my dodali, že se mu aspoň ztratily pytle pod očima. "Pytle pod očima jsou adekvátní věku. Jsem hlavně rád, že mě štáb osloví a pořád ještě dělám," mávl rukou Bartoška, který nám poděkoval za lichotku, že věkem zraje jako víno.

Po karlovarském festivalu relaxuje doma v Česku. "Odmítám jezdit k moři, nesnáším davy. Celé léto budeme na Andělce a už dvacátý rok jezdíme do Nízkých Tater do Podbrezové. V sobotu jedeme na týden, těším se tam. To bude naše dovolená," nastínil program na léto.

V našem rozhovoru jsme se vrátili i k uplynulému ročníku karlovarského filmového festivalu. "Bylo to hektické, pro mě o to víc, že ve středu mě pouštěli z nemocnice a ve čtvrtek jsem jel do Varů. Zaplaťpánbůh, že to takhle dopadlo, protože by to byly první Vary, které by byly beze mě. A to nechce nikdo," uzavřel. ■