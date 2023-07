Svědectví o požárech v Chorvatsku: Českou Edith Piaf Fišarovou se synem zaskočily plameny během cestování po Balkánu

Radka Fišarová Foto: se souhlasem R.Fišarové

Jih Evropy dál sužují ničivé požáry. Plameny komplikují dovolenou lidem nejen v Řecku, ale také v Chorvatsku. Své o tom ví muzikálová herečka a zpěvačka, jíž se přezdívá česká Edith Piaf, Radka Fišarová (45).



Ta na Jadran vyrazila se svým synem Oskarem a s dalšími přáteli. Závěrem jejich dovolené zažili i perné chvíle. „Včera nás zaskočil požár na pevnině. Zřejmě někde nad Trigirem. Dým zatemnil pěkný kus nebe. Zrovna foukal dost silný vítr. Musí to být hrozný stres, kdyby se vítr otočil, vše by šlo na obytnou část, není to hezký pohled. A kouř je cítit i ve vzduchu, snad to brzy zvládnou uhasit," svěřila se Super.cz.